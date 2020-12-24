Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала эпидемии в Украине обнаружили 1 001 132 случаи инфицирования, из них 631 435 человек выздоровели и 17 395 — умерли от осложнений.

Лаборатории совершили 66 358 тестирований: из них 42 132 методом и 24 226 методом . За все время в Украине сделали 5 390 952 ПЦР-исследований.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях. В госпитализации нуждалась 2 721 человек.

Напомним, в Украине изменять ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.