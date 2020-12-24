В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, коронавирусное заболевание обнаружили у 11 490 человек. Также 15 775 человек выздоровели и 223 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала эпидемии в Украине обнаружили 1 001 132 случаи инфицирования, из них 631 435 человек выздоровели и 17 395 — умерли от осложнений.
Лаборатории совершили 66 358 тестирований: из них 42 132 методом ПЦР и 24 226 методом ИФА. За все время в Украине сделали 5 390 952 ПЦР-исследований.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях. В госпитализации нуждалась 2 721 человек.
Напомним, в Украине изменять ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.
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В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, коронавирусное заболевание обнаружили у 11 490 человек. Также 15 775 человек выздоровели и 223 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала эпидемии в Украине обнаружили 1 001 132 случаи инфицирования, из них 631 435 человек выздоровели и 17 395 — умерли от осложнений.
Лаборатории совершили 66 358 тестирований: из них 42 132 методом ПЦР и 24 226 методом ИФА. За все время в Украине сделали 5 390 952 ПЦР-исследований.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях. В госпитализации нуждалась 2 721 человек.
Напомним, в Украине изменять ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.