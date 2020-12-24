По результатам опроса, 50% жителей России считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального инсценировкой или поддерживают версию президента РФ Владимира Путина о «провокации западных спецслужб».
Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», который есть в распоряжении «Медузы».
Авторы исследования также спросили у тех, кто слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. 30% выбрали ответ, что «никакого отравления не было, это инсценировка».
Еще 19% сказали, что «это провокация западных спецслужб». 15% респондентов ответили, что «это попытка власти устранить политического оппонента».
Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента России и относится к возрастным группам населения.
В том, что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против Путина и относится к более молодым группам россиян.
В общем, 61% опрошенных заявили, что «что-то слышали» об отравлении Навального, еще 17% сообщили, что внимательно следят за делом. 20% респондентов впервые узнали о случившемся от социологов, а 2% затруднились с ответом.
Напомним, российский политик Алексей Навальный за несколько часов до публикации расследования о причастности ФСБ к его отравлению позвонил его фигуранту Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
По результатам опроса, 50% жителей России считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального инсценировкой или поддерживают версию президента РФ Владимира Путина о «провокации западных спецслужб».
Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», который есть в распоряжении «Медузы».
Авторы исследования также спросили у тех, кто слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. 30% выбрали ответ, что «никакого отравления не было, это инсценировка».
Еще 19% сказали, что «это провокация западных спецслужб». 15% респондентов ответили, что «это попытка власти устранить политического оппонента».
Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента России и относится к возрастным группам населения.
В том, что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против Путина и относится к более молодым группам россиян.
В общем, 61% опрошенных заявили, что «что-то слышали» об отравлении Навального, еще 17% сообщили, что внимательно следят за делом. 20% респондентов впервые узнали о случившемся от социологов, а 2% затруднились с ответом.
Напомним, российский политик Алексей Навальный за несколько часов до публикации расследования о причастности ФСБ к его отравлению позвонил его фигуранту Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.