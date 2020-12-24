Количество вакцинированных от коронавируса в США по состоянию на 23 декабря превысило 1 миллион человек.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр контроля и предупреждения заболеваний.
Это ориентировочная цифра, а реальная должно быть уже больше, так как некоторые данные на местах передаются «наверх» с задержками.
— В условиях, когда количество заражений продолжает расти по всей стране, это достижение произошло тогда, когда это было критически необходимо, и поможет защитить тех, кто на передовой эпидемии — наших врачей, жителей домов престарелых и подобных заведений, — отмечает директор Центра Роберт Редифлд.
В настоящее время в Штатах уже доставили на места около 9,5 миллионов доз вакцин. На следующей неделе должны распространить еще около 20 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna.
Напомним, вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря.
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Количество вакцинированных от коронавируса в США по состоянию на 23 декабря превысило 1 миллион человек.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр контроля и предупреждения заболеваний.
Это ориентировочная цифра, а реальная должно быть уже больше, так как некоторые данные на местах передаются «наверх» с задержками.
— В условиях, когда количество заражений продолжает расти по всей стране, это достижение произошло тогда, когда это было критически необходимо, и поможет защитить тех, кто на передовой эпидемии — наших врачей, жителей домов престарелых и подобных заведений, — отмечает директор Центра Роберт Редифлд.
В настоящее время в Штатах уже доставили на места около 9,5 миллионов доз вакцин. На следующей неделе должны распространить еще около 20 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna.
Напомним, вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря.