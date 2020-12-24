Порт «Ника-Тера» совместно с Николаевским колледжем культуры и искусств реализовали культурный проект «Порт глазами детей».

Об этом сообщает пресс-служба порта.

Цель проекта – раскрыть творческий потенциал подрастающего поколения Николаева и популяризовать профессию портовика. Идея проекта состоит в том, что в начале, для студентов колледжа проводят обзорную экскурсию по порту. После ознакомления с предприятием будущие художники создают эскизы понравившихся локаций, а финальные картины дорисовывают непосредственно в мастерских колледжа.

На финальной стадии проекта художественные работы публикуются на страницах корпоративного календаря «Ника-Тера». Каждому участнику проекта вручаются подарки и календари с их работами.

В этом году над картинами работало 17 молодых участников. Кураторами проекта стали представители Национального Союза художников Украины.

— Приятно, что есть николаевские компании, которые привлекают в такие проекты молодежь. Благодаря этому проекту порта раскрываются таланты. Студентам очень приятно не просто нарисовать, а увидеть свой рисунок в печатном тираже. Такие конкурсы становятся очень популярными. Как всегда, молодежь с большим рвением создавали свои работы. Нас спрашивали: «Можно еще поучаствовать?», «Можно ли еще провести такие выставки?». Этот конкурс зажигает новые звезды, – прокомментировал глава Национального Союза художников Украины Михаил Кондратюк.

— Через такие проекты мы раскрываем таланты юных николаевцев. Этот предновогодний проект особо произвел впечатление на студентов. У нас получилось вдохновить детей на творчество. Как и годом ранее, календари с работами художников получились невероятно красивыми и оригинальными. Казалось бы, уже столько было придумано и нарисовано, однако юные художники смогли сделать невозможное. Они действительно поразили своей безграничной фантазией и талантом», – прокомментировал первый заместитель начальника порта «МСП «Ника-Тера» Анатолий Дворник.

Напомним, что с октября 2020 года «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, приступил к перевалке нового вида наливных грузов – жидкого битума.