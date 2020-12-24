В Мексике и Чили в четверг, 24 декабря, началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В Мексике в прямом эфире ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Ее получила 59-летняя медсестра Мария Ирен Мартинез. В Чили первой привитой стала 46-летняя медсестра Зулема Рикельме.

Мексика начала вакцинацию после получения первых трех тысяч доз вакцины Pfizer из Бельгии. В Чили доставили 10 тысяч доз препарата. Кроме этого, вакцинация началась и в Коста-Рике.

Напомним, Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) разрешил применение вакцины против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. В ведомстве добавили, что этим препаратом можно делать прививки лицам старше 16 лет.