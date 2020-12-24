В Мексике и Чили в четверг, 24 декабря, началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
В Мексике в прямом эфире ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Ее получила 59-летняя медсестра Мария Ирен Мартинез. В Чили первой привитой стала 46-летняя медсестра Зулема Рикельме.
Мексика начала вакцинацию после получения первых трех тысяч доз вакцины Pfizer из Бельгии. В Чили доставили 10 тысяч доз препарата. Кроме этого, вакцинация началась и в Коста-Рике.
Напомним, Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) разрешил применение вакцины против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. В ведомстве добавили, что этим препаратом можно делать прививки лицам старше 16 лет.
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В Мексике и Чили в четверг, 24 декабря, началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
В Мексике в прямом эфире ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Ее получила 59-летняя медсестра Мария Ирен Мартинез. В Чили первой привитой стала 46-летняя медсестра Зулема Рикельме.
Мексика начала вакцинацию после получения первых трех тысяч доз вакцины Pfizer из Бельгии. В Чили доставили 10 тысяч доз препарата. Кроме этого, вакцинация началась и в Коста-Рике.
Напомним, Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) разрешил применение вакцины против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. В ведомстве добавили, что этим препаратом можно делать прививки лицам старше 16 лет.