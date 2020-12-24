Политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря пересек украинскую границу.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram
— Шумков — на свободе! Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания. Из колонии он был освобожден еще 23 декабря и перемещен в «центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области», — сообщила Людмила Денисова.
Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска «Бачевск», где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.
Сразу же Александр Шумков отправится в Херсон в воинскую часть, где служил до задержания.
Ранее сообщалось, что пророссийские боевики блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты выдвигают требование, которое невозможно выполнить.
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Политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря пересек украинскую границу.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram
— Шумков — на свободе! Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания. Из колонии он был освобожден еще 23 декабря и перемещен в «центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области», — сообщила Людмила Денисова.
Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска «Бачевск», где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.
Сразу же Александр Шумков отправится в Херсон в воинскую часть, где служил до задержания.
Ранее сообщалось, что пророссийские боевики блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты выдвигают требование, которое невозможно выполнить.