Британское правительство заявило о введении жестких ограничений в стране из-за ситуации с распространением COVID-19.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Решение объясняется распространением на территории страны очень заразного штамма вируса, в результате чего число случаев заболевания достигнет рекордного уровня.
— На фоне роста числа инфекций, увеличение госпитализаций и увеличение числа людей, умирающих от коронавируса, нам необходимо действовать. У нас просто не может быть того Рождества, которого мы все стремимся, — заявил на брифинге для СМИ министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Ранее в некоторых частях королевства, в частности — в Лондоне, были введены жесткие ограничения. Новые меры предусматривают, что с 26 декабря эти ограничения будут распространены на ряд других административных единиц.
Напомним, в Нигерии обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Он отличается от того, который нашли в Великобритании и Южной Африке.
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Британское правительство заявило о введении жестких ограничений в стране из-за ситуации с распространением COVID-19.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Решение объясняется распространением на территории страны очень заразного штамма вируса, в результате чего число случаев заболевания достигнет рекордного уровня.
— На фоне роста числа инфекций, увеличение госпитализаций и увеличение числа людей, умирающих от коронавируса, нам необходимо действовать. У нас просто не может быть того Рождества, которого мы все стремимся, — заявил на брифинге для СМИ министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Ранее в некоторых частях королевства, в частности — в Лондоне, были введены жесткие ограничения. Новые меры предусматривают, что с 26 декабря эти ограничения будут распространены на ряд других административных единиц.
Напомним, в Нигерии обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Он отличается от того, который нашли в Великобритании и Южной Африке.