В Киеве появится универсальный центр защиты животных, который будет объединять ветеринарную клинику и приют, и первое официальное кладбище домашних любимцев.
Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского городского совета 24 декабря.
Учреждения для животных построят в рамках программы контроля за содержанием домашних животных и регулированием количества бездомных животных.
Для киевлян будут проводить просветительские мероприятия и распространять социальную рекламу. Действующие программы также продолжат ㅡ в частности, для контроля за животными в городе работают программы стерилизации бездомных кошек и собак и поддержки опекунства над беспризорными животными.
В горсовете Киева отметили, что программа должна улучшить санитарное и эпидемиологическое состояние города, а также регулировать количество бездомных животных гуманными способами.
Всего на программу защиты животных на 2020-2022 годы выделят 185,7 миллиона гривен, из них 183,7 миллиона будут из бюджета столицы. На эти средства также должны создать инфраструктуру для выгула и тренировок собак и установить комплексы для уборки за питомцами.
Еще часть средств пойдет на нужды приютов в Киеве: корм, необходимые медикаменты и тому подобное. Сейчас, по данным горсовета Киева, в приютах столицы находятся более 5 тысяч животных.
Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потратит 1,8 миллионов гривен на отлов, стерилизацию и вакцинацию 360 бездомных котов и собак за 17 дней.
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В Киеве появится универсальный центр защиты животных, который будет объединять ветеринарную клинику и приют, и первое официальное кладбище домашних любимцев.
Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского городского совета 24 декабря.
Учреждения для животных построят в рамках программы контроля за содержанием домашних животных и регулированием количества бездомных животных.
Для киевлян будут проводить просветительские мероприятия и распространять социальную рекламу. Действующие программы также продолжат ㅡ в частности, для контроля за животными в городе работают программы стерилизации бездомных кошек и собак и поддержки опекунства над беспризорными животными.
В горсовете Киева отметили, что программа должна улучшить санитарное и эпидемиологическое состояние города, а также регулировать количество бездомных животных гуманными способами.
Всего на программу защиты животных на 2020-2022 годы выделят 185,7 миллиона гривен, из них 183,7 миллиона будут из бюджета столицы. На эти средства также должны создать инфраструктуру для выгула и тренировок собак и установить комплексы для уборки за питомцами.
Еще часть средств пойдет на нужды приютов в Киеве: корм, необходимые медикаменты и тому подобное. Сейчас, по данным горсовета Киева, в приютах столицы находятся более 5 тысяч животных.
Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потратит 1,8 миллионов гривен на отлов, стерилизацию и вакцинацию 360 бездомных котов и собак за 17 дней.