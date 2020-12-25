Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского городского совета 24 декабря.

Учреждения для животных построят в рамках программы контроля за содержанием домашних животных и регулированием количества бездомных животных.

Для киевлян будут проводить просветительские мероприятия и распространять социальную рекламу. Действующие программы также продолжат ㅡ в частности, для контроля за животными в городе работают программы стерилизации бездомных кошек и собак и поддержки опекунства над беспризорными животными.

В горсовете Киева отметили, что программа должна улучшить санитарное и эпидемиологическое состояние города, а также регулировать количество бездомных животных гуманными способами.

Всего на программу защиты животных на 2020-2022 годы выделят 185,7 миллиона гривен, из них 183,7 миллиона будут из бюджета столицы. На эти средства также должны создать инфраструктуру для выгула и тренировок собак и установить комплексы для уборки за питомцами.

Еще часть средств пойдет на нужды приютов в Киеве: корм, необходимые медикаменты и тому подобное. Сейчас, по данным горсовета Киева, в приютах столицы находятся более 5 тысяч животных.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потратит 1,8 миллионов гривен на отлов, стерилизацию и вакцинацию 360 бездомных котов и собак за 17 дней.