Впервые в истории США командующим ядерного авианосца «Авраам Линкольн» станет женщина–- капитан Эми Бауэрншмидт.

Об этом сообщает Голос Америки.

Бауэрншмидт имеет специальность пилота вертолета. В 1994 году она закончила Академию ВМС США. Выпускницы того года стали первыми женщинами, которые начали служить на боевых кораблях и самолетах. Сейчас Бауэрншмидт имеет более 3 тысяч часов полетов на вертолетах ВМС США.

Ранее она служила исполнительным офицером указанного авианосца.

— Для меня чрезвычайная честь, что меня выбрали. Мне нравится управлять матросами и я воспринимаю эту ответственность очень серьезно, — заявила она.

Отмечается, что на авианосце служит около 5000 военных.

Напомним, избранный президент Джо Байден номинировал на должность руководителя Департамента внутренних дел члена Конгресса Деб Хааланд, представительницу коренных народов США.