Впервые в истории США командующим ядерного авианосца «Авраам Линкольн» станет женщина–- капитан Эми Бауэрншмидт.
Об этом сообщает Голос Америки.
Бауэрншмидт имеет специальность пилота вертолета. В 1994 году она закончила Академию ВМС США. Выпускницы того года стали первыми женщинами, которые начали служить на боевых кораблях и самолетах. Сейчас Бауэрншмидт имеет более 3 тысяч часов полетов на вертолетах ВМС США.
Ранее она служила исполнительным офицером указанного авианосца.
— Для меня чрезвычайная честь, что меня выбрали. Мне нравится управлять матросами и я воспринимаю эту ответственность очень серьезно, — заявила она.
Отмечается, что на авианосце служит около 5000 военных.
Напомним, избранный президент Джо Байден номинировал на должность руководителя Департамента внутренних дел члена Конгресса Деб Хааланд, представительницу коренных народов США.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
Впервые в истории США командующим ядерного авианосца «Авраам Линкольн» станет женщина–- капитан Эми Бауэрншмидт.
Об этом сообщает Голос Америки.
Бауэрншмидт имеет специальность пилота вертолета. В 1994 году она закончила Академию ВМС США. Выпускницы того года стали первыми женщинами, которые начали служить на боевых кораблях и самолетах. Сейчас Бауэрншмидт имеет более 3 тысяч часов полетов на вертолетах ВМС США.
Ранее она служила исполнительным офицером указанного авианосца.
— Для меня чрезвычайная честь, что меня выбрали. Мне нравится управлять матросами и я воспринимаю эту ответственность очень серьезно, — заявила она.
Отмечается, что на авианосце служит около 5000 военных.
Напомним, избранный президент Джо Байден номинировал на должность руководителя Департамента внутренних дел члена Конгресса Деб Хааланд, представительницу коренных народов США.