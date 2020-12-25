Хор собора Парижской Богоматери дал первый концерт после пожара в соборе в апреле прошлого года.

Об этом сообщает Euronews.

Сначала планировалось, что в хоре будет 20 человек, однако по вопросам безопасности это количество сократили до восьми.

В программе были как классические произведения Моцарта и Шуберт, так и более популярные рождественские композиции вроде Jingle Bells, завершающей программу.

При этом все музыканты в целях безопасности были одеты в спецодежду и каски.

Отмечается, что это был первый концерт в соборе Парижской Богоматери после прошлогоднего разрушительного пожара.

В результате пожара, произошедшего 15 апреля 2019 года, очень пострадал собор Парижской Богоматери. Огнем уничтожен главный шпиль и две трети деревянной кровли собора. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища собора Парижской Богоматери