Об этом сообщает Euronews.
Сначала планировалось, что в хоре будет 20 человек, однако по вопросам безопасности это количество сократили до восьми.
В программе были как классические произведения Моцарта и Шуберт, так и более популярные рождественские композиции вроде Jingle Bells, завершающей программу.
При этом все музыканты в целях безопасности были одеты в спецодежду и каски.
Отмечается, что это был первый концерт в соборе Парижской Богоматери после прошлогоднего разрушительного пожара.
В результате пожара, произошедшего 15 апреля 2019 года, очень пострадал собор Парижской Богоматери. Огнем уничтожен главный шпиль и две трети деревянной кровли собора. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища собора Парижской Богоматери
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Об этом сообщает Euronews.
Сначала планировалось, что в хоре будет 20 человек, однако по вопросам безопасности это количество сократили до восьми.
В программе были как классические произведения Моцарта и Шуберт, так и более популярные рождественские композиции вроде Jingle Bells, завершающей программу.
При этом все музыканты в целях безопасности были одеты в спецодежду и каски.
Отмечается, что это был первый концерт в соборе Парижской Богоматери после прошлогоднего разрушительного пожара.
В результате пожара, произошедшего 15 апреля 2019 года, очень пострадал собор Парижской Богоматери. Огнем уничтожен главный шпиль и две трети деревянной кровли собора. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища собора Парижской Богоматери