В Японии обнаружили пять случаев так называемого «британского» штамма коронавируса. Также один случай уже подтвердили во Франции.

Об этом пишет The Guardian.

Все пять больных недавно прибыли в Японию из Великобритании. Как сообщают японские СМИ, все они находятся на карантине, а власть работает над отслеживанием их контактов и возможных путей инфицирования.

Франция подтвердила мутировавший коронавирус у жителя города Тур. Последний также несколько дней назад вернулся из Лондона. В министерстве здравоохранения Франции уже заявили, что больной не имеет симптомов и находится на изоляции. Соответствующие специалисты уже проверяют контакты больного.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.