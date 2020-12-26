В Японии обнаружили пять случаев так называемого «британского» штамма коронавируса. Также один случай уже подтвердили во Франции.
Об этом пишет The Guardian.
Все пять больных недавно прибыли в Японию из Великобритании. Как сообщают японские СМИ, все они находятся на карантине, а власть работает над отслеживанием их контактов и возможных путей инфицирования.
Франция подтвердила мутировавший коронавирус у жителя города Тур. Последний также несколько дней назад вернулся из Лондона. В министерстве здравоохранения Франции уже заявили, что больной не имеет симптомов и находится на изоляции. Соответствующие специалисты уже проверяют контакты больного.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.
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В Японии обнаружили пять случаев так называемого «британского» штамма коронавируса. Также один случай уже подтвердили во Франции.
Об этом пишет The Guardian.
Все пять больных недавно прибыли в Японию из Великобритании. Как сообщают японские СМИ, все они находятся на карантине, а власть работает над отслеживанием их контактов и возможных путей инфицирования.
Франция подтвердила мутировавший коронавирус у жителя города Тур. Последний также несколько дней назад вернулся из Лондона. В министерстве здравоохранения Франции уже заявили, что больной не имеет симптомов и находится на изоляции. Соответствующие специалисты уже проверяют контакты больного.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.