С начала вакцинации в Великобритании первую дозу вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech получили более 600 тысяч человек.
Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения и социальной помощи страны.
— Правительство сегодня опубликовало данные, свидетельствующие, что количество людей, получивших вакцину в Великобритании с 8 по 20 декабря, составляет 616 933, - говорится в заявлении.
В начале этого месяца Великобритания стала первой страной в мире, которая начала вакцинацию препаратом, произведенным компаниями Pfizer и BioNTech.
В общей сложности Великобритания заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer, а министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что он ожидает получить миллионы доз до конца года.
Первыми вакцины получают жители домов престарелых в возрасте от 80 лет при участии медицинского и социального персонала в более 500 местах вакцинации, сообщает правительство.
В последнее время в Великобритании быстро распространяется новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычного. В связи с этим некоторые административные единицы королевства подпадают под строгие ограничения по COVID-19.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.
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С начала вакцинации в Великобритании первую дозу вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech получили более 600 тысяч человек.
Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения и социальной помощи страны.
— Правительство сегодня опубликовало данные, свидетельствующие, что количество людей, получивших вакцину в Великобритании с 8 по 20 декабря, составляет 616 933, - говорится в заявлении.
В начале этого месяца Великобритания стала первой страной в мире, которая начала вакцинацию препаратом, произведенным компаниями Pfizer и BioNTech.
В общей сложности Великобритания заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer, а министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что он ожидает получить миллионы доз до конца года.
Первыми вакцины получают жители домов престарелых в возрасте от 80 лет при участии медицинского и социального персонала в более 500 местах вакцинации, сообщает правительство.
В последнее время в Великобритании быстро распространяется новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычного. В связи с этим некоторые административные единицы королевства подпадают под строгие ограничения по COVID-19.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.