На юге Германии пилот пролетел маршрут в форме шприца в знак поддержки вакцинации от коронавируса, которая стартует в стране 27 декабря.

Об этом свидетельствуют данные Flight Radar, а о деталях пишет TheБабель.

Пилот вылетел на легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana из города Фридрихсхафен. В общем полет продолжался 1 час и 44 минуты, а максимальной высоты (1 км 668 метров) пилот достиг, когда «рисовал» одну из сторон шприца.

Схема полета требовала достаточно крутых поворотов, но самолет хорошо справлялся с этой задачей.

В Германии плановая вакцинация должна начаться в воскресенье, 27 декабря. Федеральное правительство планирует передать местным органам здравоохранения более 1,3 миллиона доз вакцины до конца этого года.

Напомним, что в Великобритании недавно обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть опасен, в частности, для детей.