В Новоград-Волынском районе Житомирской области патрульные задержали микроавтобус, внутри которого было 700 килограммов янтаря. Водитель хотел отделаться взяткой в 1000 евро.

Об этом сообщает полиция области.

Инцидент произошел у села Повчино на трассе Киев–Чоп вечером 25 декабря. Указанный микроавтобус ехал из соседней Ровенской области, где нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полиции. Из-за этого за машиной последовали ровенские патрульные.

Когда правоохранители догнали и остановили микроавтобус, они поняли, почему водитель избегал общения — он перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец.

Как говорят в полиции, спасти ситуацию 51-летний водитель хотел с помощью тысячи евро, которую он предложил в качестве взятки.

На место прибыла следственная группа, камни изъяли и отправили на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по статье 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря). Еще одно производство открыли по статье 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области пограничников на систематическом «крышевании» контрабанды из Беларуси. Сотрудники изъяли более 75 000 пачек сигарет и около 5 килограммов янтаря.