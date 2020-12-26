Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков перед Новым годом обычно записывает видео, где перевоплощается в животное-символ следующего года. Этот год не стал исключением — он переоделся в костюм быка.

Песня и клип, посвященные 2021 году, появились на YouTube-канале Одесского зоопарка. Беляков снял видео на территории его новой части, которую открыли в День города.

По сюжету, он в костюме быка гуляет по зоопарку и встречает своих «родственников». Он начинает заигрывать с «самкой» и вызывает на дуэль другого быка. В конце концов Беляков побеждает и получает приверженность своей дамы сердца.

Чтобы быть похожими на символ 2021, белого металлического быка, у действующих лиц — яркие костюмы и грим.

Отметим, ранее директор Одесского зоопарка записывал видео в образе петуха, свиньи, обезьяны и других животных.

Напомним, что воспользовавшись проемом в заборе между Одесским зоопарком и Преображенским парком, на волю вырвался конь по кличке Боня.