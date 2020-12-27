В «Борисполе» пограничники остановили и запретили въезд в Украину блогеру из РФ, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

— Сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» запретили въезд в Украину гражданке РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, - сказано в сообщении.

Нарушительницей оказалась блогер из РФ. Иностранку пограничники не пропустили в Украину и на три года запретили ей въезд в страну.

— Сейчас россиянка ждет обратного рейса, - добавили в ведомстве.

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.