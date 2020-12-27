Пограничники рассказали о работе их четвероногих коллег по результатам одиннадцати месяцев 2020 года, а также показали фото своих помощников.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Там рассказали, что в целом вместе с пограничниками работают более 1000 служебных собак 16 пород. Инструкторов с собаками готовят в Кинологическом учебном центре ГНСУ в Великих Мостах Львовской области.

— Большинство собак тренируют для поиска оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств. В среднем 45% задержаний на границе происходит с использованием четвероногих помощников. И, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики или взрывчатку не может никто, - говорят пограничники.

По данным ведомства, служебные собаки за 11 месяцев 2020-го помогли задержать более 400 нарушителей, а также обнаружили:

164 единицы оружия;

6,6 тысячи боеприпасов

более 40 000 таблеток наркотического действия;

более 100 килограмм наркотических средств;

почти 1,3 миллиона пачек сигарет.

Кроме этого, собаки помогли пограничникам найти тайники с контрабандным товаром на сумму больше 5,6 миллионов гривен.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области пограничников на систематическом «крышевании» контрабанды из Беларуси. Сотрудники изъяли более 75 000 пачек сигарет и около 5 килограммов янтаря.