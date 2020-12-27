В Польше в воскресенье, 27 декабря, началось массовое вакцинирование населения против коронавируса препаратом компании Pfizer и BioNTech. Первая партия насчитывает примерно 10 тысяч доз вакцины.

Об этом пишет РБК.

К концу декабря в Польшу будут доставлены еще 300 тысяч доз, к концу января - 1,5 миллиона доз. Спустя 21 день должна быть введена вторая доза вакцины. Это позволит усилить эффект от прививки.

Вторая партия вакцин должна быть доставлена в польские больницы 4 января. Все пациенты, которые пройдут вакцинацию сегодня, будут повторно привиты автоматически.

— С сегодняшнего дня мы можем начать менять наше будущее. У нас есть действенный инструмент борьбы с эпидемией. Наше завтра теперь в наших руках. Важно, чтобы мы максимально использовали этот инструмент, - сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельски.

Напомним, с 27 декабря в странах Европейского союза стартует массовая вакцинация против коронавируса. Она продлится в течение трех дней - до 29 декабря. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.