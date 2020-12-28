В Киевской области над Обуховым пролетел Санта-Клаус на мотопараплане и забросал детскую площадку сладостями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местные жители благодарят неизвестного мужчину в костюме Санты за новогоднее утешение ребятишек и радостно делятся впечатлениями в соцсетях.

Отмечается, что «хоть дедушка и изменил традиционное средство передвижения на более модерновое», ему удалось создать праздничное настроение для детей и взрослых.