В Киевской области над Обуховым пролетел Санта-Клаус на мотопараплане и забросал детскую площадку сладостями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Местные жители благодарят неизвестного мужчину в костюме Санты за новогоднее утешение ребятишек и радостно делятся впечатлениями в соцсетях.
Отмечается, что «хоть дедушка и изменил традиционное средство передвижения на более модерновое», ему удалось создать праздничное настроение для детей и взрослых.
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В Киевской области над Обуховым пролетел Санта-Клаус на мотопараплане и забросал детскую площадку сладостями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Местные жители благодарят неизвестного мужчину в костюме Санты за новогоднее утешение ребятишек и радостно делятся впечатлениями в соцсетях.
Отмечается, что «хоть дедушка и изменил традиционное средство передвижения на более модерновое», ему удалось создать праздничное настроение для детей и взрослых.