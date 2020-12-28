В Украине проведут экспериментальный проект по регистрации места жительства в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как рассказали в министерстве, подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг «Дія», а получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на портале.

Услуга будет доступна для:

несовершеннолетних детей возрастом от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцев, имеющих ID-карту, — по адресу, сведения о котором внесены в Госреестр вещественных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получил электронное согласие на регистрацию от собственника или совладельца жилья.

На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины. Сейчас услуга доступна на портале «Дія» для детей до 14 лет в Харькове.

«Уже с 1 апреля 2021 года органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или посредством ІТ-системы Государственной миграционной службы», — отметили в Минцифре.

Напомним, что николаевцы неоднократно жаловались на работу центра предоставления административных услуг и его тогда действующего руководителя Дмитрия Лазарева.

Горожане писали коллективную жалобу на имя Николаевского городского головы Александра Сенкевича с требованием наладить работу Центра предоставления административных услуг.

В свою очередь, тогда занимающий должность директора Департамента по предоставлению админуслуг городского совета Дмитрий Лазарев обратился к изданию НикВести и заявил, что он решит проблему с очередями в ЦНАПе, увеличив штатную численность штата центра на 30 человек. Однако это не решило проблему и николаевцы по-прежнему были вынуждены стоять в очередях.

При этом, в марте 2020 года стало известно, что жителям Николаева стала доступна услуга электронной записи в Центры предоставления админпомощи города.