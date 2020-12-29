Глава комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Украине планируется создание специального центра продолжительного хранения вакцин от COVID-19 в сверхнизких температурах.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, предварительно центры будут в Киеве или рядом с аэропортом Борисполь.

— Логистическая схема, которую мы планируем, предусматривает создание на национальном уровне (в Киеве или в непосредственной близости от международного аэропорта Борисполь) специального центра длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз, — сообщил Михаил Радуцкий.

Михаил Радуцкий добавил, что один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине.

— Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах, — написал Михаил Радуцкий.

По словам депутата, из центра хранения вакцина будет в специальных термобоксах транспортироваться в пункты вакцинации в регионах, где сможет храниться до пяти дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8 градусов).

Ранее сообщалось, что Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель. Минздрав уже запустил работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями.