В Великобритании планируют ввести ряд дополнительных запретов на продажу вредных продуктов.



Как пишет The Guardian, это делается в рамках борьбы с ожирением.

В частности, под запрет может попасть продажа на кассах газировки и снеков, а стеллажи с вредной едой будет запрещено ставить на входе в магазин или в конце проходов.

Помимо этого, власти Британии приняли решение бороться с фастфудом в интернете: с 2022 года будет запрещено размещать гиперссылки на продажу нездоровой пищи на домашней странице и на страницах оформления заказа или оплаты. Также рестораны не смогут больше предлагать бесплатные сладкие напитки.



В Великобритании 63% взрослых имеют избыточный вес либо страдают ожирением.

Британский Минздрав сравнивал растущее число случаев ожирения среди детей с эпидемией. Избыточный вес есть у трети учеников, которые заканчивают начальную школу в Великобритании.

Ранее в Великобритании запретили рекламировать фастфуд в транспорте.

Напомним, правительство Великобритании ввело штрафы от 1 до 10 тысяч фунтов стерлингов (36 — 363 тысяч грн соответственно) для граждан, которые откажутся от самоизоляции. До сих пор совет самоизолироваться был только рекомендованым.