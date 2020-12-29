Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, депутат от «Слуги Народа» Михаил Радуцкий.

Он отметил, что для транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 Украина привлечет частные логистические компании.

Национальный центр для хранения хотят создать в Киеве или вблизи международного аэропорта «Борисполь». В нем установят холодильники. Один такой, объемом 1000 литров, вмещающий 250 тысяч доз, уже находится в Украине, говорит Радуцкий.

Добавляет, что еще двадцать таких установок могут завезти в страну в течение нескольких недель.

— Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения при сверхнизких температурах, — отмечает депутат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».