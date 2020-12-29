В Украине планируют создать специальный центр длительного хранения вакцин против коронавируса при сверхнизких температурах. Он сможет одновременно вместить сотни тысяч доз препарата.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, депутат от «Слуги Народа» Михаил Радуцкий.
Он отметил, что для транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 Украина привлечет частные логистические компании.
Национальный центр для хранения хотят создать в Киеве или вблизи международного аэропорта «Борисполь». В нем установят холодильники. Один такой, объемом 1000 литров, вмещающий 250 тысяч доз, уже находится в Украине, говорит Радуцкий.
Добавляет, что еще двадцать таких установок могут завезти в страну в течение нескольких недель.
— Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения при сверхнизких температурах, — отмечает депутат.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».
В Украине планируют создать специальный центр длительного хранения вакцин против коронавируса при сверхнизких температурах. Он сможет одновременно вместить сотни тысяч доз препарата.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, депутат от «Слуги Народа» Михаил Радуцкий.
Он отметил, что для транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 Украина привлечет частные логистические компании.
Национальный центр для хранения хотят создать в Киеве или вблизи международного аэропорта «Борисполь». В нем установят холодильники. Один такой, объемом 1000 литров, вмещающий 250 тысяч доз, уже находится в Украине, говорит Радуцкий.
Добавляет, что еще двадцать таких установок могут завезти в страну в течение нескольких недель.
— Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения при сверхнизких температурах, — отмечает депутат.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».