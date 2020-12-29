На временно оккупированных территориях Донбасса боевики все еще держат в плену 251 украинцев.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она призвала международное сообщество к сотрудничеству с Украиной в вопросе возвращения пленных к мирной жизни.

— Сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу, — отметила Людмила Денисова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список для взаимного освобождения удерживаемых лиц. В нем около ста человек.