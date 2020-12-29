Об этом сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, передает BBC.

Министр отметил, что реестр не будет публиковаться — его только планируют передать другим странам Европейского Союза.

— Что будет сделано — это реестр, который будет передаваться нашим европейским партнерам... тех людей, которым ее (вакцину — прим.) предложили, и они просто отказались, — сказал Илла.

По его словам, реестр создадут для того, чтобы знать, что в системе здравоохранения не было погрешностей, которые не давали этому человеку возможности сделать прививку.

Илла отметил, что считает ошибкой решение людей не делать прививки от COVID-19, хотя и признает их право на это: «Мы пытаемся развеять сомнения. Вакцинация спасает жизни, это выход из этой пандемии».

Напомним, сейчас для прививок в Европейском Союзе используют препараты от Pfizer и BioNTech. Эту вакцину 21 декабря одобрила Европейская комиссия.

Третья фаза испытаний препарата показала, что эта вакцина эффективна в различных возрастных, половых, расовых и этнических группах. Например, у пожилых людей старше 65 лет эффективность составила более 94%. У участников почти не было побочных эффектов на препарат: у 3,8% добровольцев появлялась усталость, а у 2% — головная боль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».