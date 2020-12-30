Турция с 30 декабря будет требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у всех пассажиров, прибывающих в страну авиатранспортом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines.

— В соответствии с действующими в республике правилами, пассажиры, летящие авиарейсами в Турцию или иную страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажирам младше 6 лет справка нужна не будет, - говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, пассажиры, которые не предоставили документ (в печатном или электронном виде), не будут допущены к посадке на рейс.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового, более заразного штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании и ряде других стран. Предполагается, что новые меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Напомним, что с 28 декабря все пассажиры авиарейсов из Британии в США должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Соответствующее решение – реакция на новый мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили в Соединенном Королевстве.