Об этом сообщил Департамент по вопросам исправления и реабилитации штата Калифорния, цитирует BBC.

Он умер в одной из калифорнийских тюрем. Администрация тюрьмы не выявила ничего подозрительного в смерти Литтла. У того, в частности, были проблемы с сердцем и он болел диабетом.

Напомним, 5 ноября 2018 года, умер «пологовский маньяк» Сергей Ткач. Уроженец Кемеровской области Ткач убивал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. Ткач насиловал и убивал девочек и молодых женщин — его жертвам было 9-17 лет.

В 2008 году он был приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача, он совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура. Насильник вел дневник, в который записывал все подробности своих преступлений.