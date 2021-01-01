Накануне Нового года бойцы Объединенных сил поздравили украинцев с 2021 годом.

Об этом говорится сообщение штаба ООС.

Военные желали здоровья, исполнения всех желаний, завершение пандемии коронавируса и свободы для Украины.

С обращением также выступил и исполняющий обязанностикомандующего ОС Виктор Ганущак.

— В 2020 году наши Вооруженные силы ежедневно демонстрировали закалку, профессионализм и отвагу, защищая Украину от захватчиков. Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинский. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле, — сказал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.