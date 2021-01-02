В Украине выявили 5038 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Об этом информирует Министерство здравоохранения в Telegram.

Указано, что за сутки, в частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.

За минувшие сутки умер 51 человек, выздоровели 2606 пациентов, госпитализировано — 2559 человек.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.

Всего за сутки было произведено 17930 тестирований: методом ПЦР —

14975, методом ИФА - 2955.

Напомним, по состоянию на 31 декабря в Украине было зафиксировано 9 699 случаев COVID-19.