В Украине выявили 5038 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
Об этом информирует Министерство здравоохранения в Telegram.
Указано, что за сутки, в частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.
За минувшие сутки умер 51 человек, выздоровели 2606 пациентов, госпитализировано — 2559 человек.
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.
Всего за сутки было произведено 17930 тестирований: методом ПЦР —
14975, методом ИФА - 2955.
Напомним, по состоянию на 31 декабря в Украине было зафиксировано 9 699 случаев COVID-19.
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В Украине выявили 5038 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
Об этом информирует Министерство здравоохранения в Telegram.
Указано, что за сутки, в частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.
За минувшие сутки умер 51 человек, выздоровели 2606 пациентов, госпитализировано — 2559 человек.
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.
Всего за сутки было произведено 17930 тестирований: методом ПЦР —
14975, методом ИФА - 2955.
Напомним, по состоянию на 31 декабря в Украине было зафиксировано 9 699 случаев COVID-19.