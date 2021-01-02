Ученые лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Они выявили, что он намного заразнее, чем предыдущая версия вируса.

Об этом рассказал один из исследователей профессор Аксель Гарда, передает BBC.

По его словам, мутировавший коронавирус является значительно более заразным, поскольку он увеличивает так называемое число R — показатель контагиозности (заразности) вируса — на 0,4−0,7 единицы.

— Это самое серьезное изменение вируса с момента начала эпидемии, — подчеркнул Аксель Гарда.

Число R — это среднее количество людей, которых заражает инфицированный человек. Если R превышает единицу, это означает, что вирус распространяется, а количество инфицированных растет. Если же R меньше 1, количество зараженных постепенно уменьшается. По оценкам ученых, в Великобритании число R составляет примерно 1,1−1,3.

— Данные Имперского колледжа демонстрируют лучший на сегодня анализ и указывают на то, что меры, которые мы приняли на данный момент, не помогут снизить число R до менее 1, — пояснилпрофессор Оксфордского университета Джим Найсмит.

Согласно исследованию лондонского колледжа, количество инфицированных новым штаммом коронавируса в ноябре 2020 года выросло втрое. При этом людей, заразившихся прежним штаммом, зафиксировали на треть меньше.

Уточняется, что новый штамм распространяется одинаково быстро среди всех возрастных групп, а не только среди людей в возрасте до 20 лет, как это считалось ранее. В то же время свидетельств о большей смертоносности мутировавшего коронавируса сейчас нет.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.