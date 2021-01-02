Тропические леса Амазонки могут превратиться в сухую равнину, на которой будут расти только редкие кустарники, уже к 2064 году.

Это произойдет не только из-за климата, но и приложит свою руку человек, спрогнозировал профессор Университета Флориды Роберт Уокер, пишет ScienceAlert.

Уникальным лесам региона грозит исчезновение из-за климатического кризиса, а также из-за масштабной вырубки лесов. Мало того, местные фермеры очень часто поджигают леса, чтобы сделать из территорий сельскохозяйственные угодья.

— Люди не очень беспокоятся о биологическом разнообразии и окружающей среде, когда им приходится думать о том, как не остаться голодными, — отметил Роберт Уокер.

Тропические леса Амазонки не успевают восстанавливаться после периодов засухи и пожаров.

— Южная Амазония может достичь переломного момента где-то до 2064 года при нынешних темпах удлинения засушливого сезона, — подчеркнул Роберт Уокер.

Ранее сообщалось, если страны не сократят объемы парниковых выбросов, коралловые рифы могут полностью исчезнуть к концу нынешнего столетия.