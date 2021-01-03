Самой пожилой жительнице планеты 2 января 2021 года исполнилось 118 лет. Японка Канэ Танака является рекордсменкой среди долгожителей.

Об этом сообщает japantimes.co.jp.

Канэ Танака проживает в доме престарелых, из-за коронавируса визит родственников ограничен, поэтому ее поздравили сотрудники приюта. По их словам, у их подопечной хороший аппетит и она планирует дожить до 120 лет. На вопрос о секрете ее долголетия Танака ответила: «Ешьте вкусную еду и учитесь»

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. В этом же году родился британский писатель Джордж Оруэлл.

По данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ее возраст составлял 122 года и 164 дня. Впрочем, ряд ученых оспаривают достоверность ее возраста.