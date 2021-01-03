За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 3 января, передает Новое время.
За сутки в Украине количество выздоровевших превысило число заболевших почти на 2000.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 074 093 человек, из них 728 865 выздоровели, летальных исходов — 18 854.
Ситуация с COVID-19 в регионах за минувшие сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.
Также в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.
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За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 3 января, передает Новое время.
За сутки в Украине количество выздоровевших превысило число заболевших почти на 2000.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 074 093 человек, из них 728 865 выздоровели, летальных исходов — 18 854.
Ситуация с COVID-19 в регионах за минувшие сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.
Также в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.