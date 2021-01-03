Транспортная компания «P. Adams Schwertransporte» из Люксембурга поделилась фотографиями перевозки лопасти турбины ветровой электростанции.

Об этом пишет журнал «Вокруг света».

«P. Adams Schwertransporte» специализируется на перевозке больших грузов. Лопасти турбин являются грузами, которые перевозить сложнее всего: разобрать их невозможно, в отличие от других частей турбины.

При этом, как утверждает перевозчик, турбину не получится перевезти в вертикальном (слишком большой риск, что упадет) или горизонтальном положении (просто не проедет по узким дорогам). Поэтому груз закрепляют под углом 20-45 градусов в зависимости от веса и длины.

В комментариях под постом «P. Adams Schwertransporte», где были выложены фото перевозки, даже засомневались, не была ли лопасть прифотошоплена. Впрочем, перевозчик уверяет, что снимки настоящие.

И хотя фото перевозки 67-метровой лопасти впечатляют, это не рекорд. В 2018 году нидерландская компания Mammoet перевезла лопасть длиной 88,4 метра в Дании.

Здесь также не обошлось без маневрирования по улицам, поэтому лопасть установили на специальную платформу, которая поворачивала груз в зависимости от направления движения.

Вообще же такие крупногабаритные грузы, конечно, не перевозят через города: это и неудобно, и небезопасно. Ветровые электростанции, которые нуждаются в таких лопастях и турбинах, располагаются подальше от населенных пунктов, поэтому маршруты транспортировки необходимых грузов к ним часто обходят людей.







