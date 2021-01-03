Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в Instagram, на чей аккаунт подписались более 250 миллионов пользователей.

По числу подписчиков аккаунт Роналду уступает только официальной странице Instagram в соцсети, на которую подписаны более 382 миллионов пользователей.

Следом за Роналду идет певица Ариана Гранде, на чей аккаунт подписались 214 миллионов пользователей.

Один из постов Роналду получил больше всего лайков в Instagram в 2020 году. Речь о публикации, сделанной в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. Запись от 25 ноября собрала более 19,7 миллиона лайков.



