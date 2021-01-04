В период действия в Турции комендантского часа, во время которого движение через Босфор значительно уменьшено, в проливе появились дельфины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое информагентство IHA.

«С сокращением морского движения в рамках мероприятий, направленных против распространения коронавируса, дельфинов можно было наблюдать на разных участках Босфора», - отмечают турецкие СМИ.

Дельфинов в Босфоре удалось зафиксировать на видео с помощью дронов.

В Турции действует полный запрет на выход из дома в выходные (с 21:00 пятницы до 05: 00 понедельника) и по будням (в такое же время). На Новый год комендантский час начал действовать с вечера 31 декабря и закончится утром 4 января.

По данным Worldometer, в мире выявлен 85 206 321 случай заражения коронавирусом, в том числе 1 847 089 летальных, выздоровели 60 268 485 человек.