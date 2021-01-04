В Польше в первые дни вакцинации против коронавируса прививки получили некоторые известные деятели культуры и политики, хотя в первую очередь вакцинировать должны медиков в группе риска. Из-за этого разгорелся скандал.

Об этом пишет Hromadske со ссылкой на телеканал TVN24

Так, кампания по вакцинации, которая началась в стране 27 декабря, предусматривает, что первыми должны быть вакцинированы медики. Однако в последние дни прививки получили люди, которые в эту группу не входят.

Это, в частности актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Они признали, что уже получили первый укол вакцины. Почему это произошло неизвестно.

Как пишет «Польское радио», заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска уже заявил, что в стране не было и нет дополнительных доз вакцины для людей, которые не входят в группу риска.

Он добавил, что для того, чтобы не тратить открытые ампулы с вакциной сейчас разрешается кроме медиков делать прививки также работникам домов опеки, санстанций, а также пациентам медучреждений и близким родственникам медиков.

Но Краска назвал «очень странной» ситуацию, когда вместе с медиками вакцину получили и знаменитости.

— Мы видим, что есть равные и равнее, такого не должно быть. Особенно сейчас, во времена пандемии коронавируса, когда мы боремся с ней на протяжении многих месяцев, вакцину должны получать лица с первой линии фронта, — сказал замминистра.

Он также опроверг заявление Варшавского медуниверситета, что вакцинация знаменитостей была акцией по поощрению поляков к прививке против COVID-19.

Заместитель главы Минздрава отметил, что 4 января создадут специальную комиссию, которая должна выяснить обстоятельства инцидента.

Отмечается, что Варшавский медуниверситет на этой неделе заявил, что дополнительно получил 450 доз вакцины против коронавируса и сделал прививку 300 медикам, а 150 доз использовали для прививки членов их семей, пациентов медучреждения, а также 18 известных личностей культуры и искусства, которые якобы согласились популяризировать вакцинацию против COVID-19 в польском обществе.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий 2 декабря заявил, что известные люди, которые использовали свой статус для вакцинации, «скомпрометировали себя и Национальную программу прививок».

Программа вакцинации в Польше началась 27 декабря. Польша сейчас получила более 300 тысяч доз вакцины. Согласно плану, сначала сделают прививки медикам и работникам социальных служб. Затем прививки будут делать людям в возрасте от 60 лет, а также военнослужащим. На следующем этапе вакцинируют учителей, работников критической инфраструктуры, общественного транспорта и чиновников, которые вовлечены в борьбу с пандемией.



