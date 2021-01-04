Три американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в первом полугодии 2021 года.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью «Радио Свобода».

Он также добавил, что до конца года катера «достигнут всех возможностей».

— Тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса. Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружении, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проводиться доподготовку на борту, — рассказал Алексей Неижпапа.

Напомним, 18 декабря, директор «Николаевского судостроительного завода» Валерий Калашников заявил, что его предприятие займется модернизацией патрульных катеров Island, которые были переданы США Военно-морским силам Украины.