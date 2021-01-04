В течение 2020 Украинскую Википедию посетили на 21% больше раз, чем в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении украинской Википедии.

Всего в прошлом году Украинскую Википедию просмотрели 855,1 миллионов просмотров страниц, а годом ранее — 707,5 миллионов страниц.

Это позволило занять украинской Википедии 17 место в мире. За месяц ее посетили более 90 миллионов раз, что на 26% превышает показатель 2019 года.

В 2019 году она занимала 16 место в мире, то есть, в этом году она пропустила одну страну вперед — ею стала Турция. Причина в том, что турецкая Википедия была запрещена в прошлом году.

В то же время корейский и чешская Википедия, еще в 2018 году были впереди украинской Википедии, теперь отстали от нее. Также украинская Википедия ближе к шведской, которая годами остается популярней украинской.

Напомним, в прошлом году один из создателей онлайн-энциклопедии Википедия Джимми Уэйлс запустил новую социальную сеть WT:Social, которая, по его задумке, должна конкурировать с Facebook и Twitter.