В понедельник, 4 января, ориентировочно с 11.00 до 16.00 планируется ограничение движения по улицам Николаева из-за перевозки котлоагрегата в котельную в микрорйоне Намыв.

Об этом сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Возможны дорожные пробки по проспекту Героев Украины, Ингульскому мосту, улице Пушкинской, проспекте Центральному, улице Генерала Карпенко, улице Белой (разгрузка).

В сообщении сказано, что транспортировка будет осуществляться в сопровождении полиции.

— Приносим извинения за временные неудобства, – говорится в сообщении.

Ранее исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал инвестиционную программу «Облтеплоэнерго» на 2020 год с финансированием в 17,2 миллиона гривен.