Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области сократилась до 50,8%.

Об этом свидетельствуют данные областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что долгое время Николаевщина была лидером по заполняемости коек.

По состоянию на 4 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1118 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 81;

Первомайская центральная районная больница — 26 больных и 22 человека с подозрением;

городская больница № 1 Николаева — 157 больных и 28 человек с подозрением;

родильный дом № 1 г. Николаева — 5 больных;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 47 больных и 2 человека с подозрением;

Баштанская центральная районная больница — 10 больных и 8 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 19 больных и 29 человек с подозрением;

Новобугская центральная районная больница — 20 больных и 11 человек с подозрением;

городская больница № 3 Николаева — 82 больных и 78 человек с подозрением;

городская детская больница № 2 Николаева — 3 больных и 13 человек с подозрением;

городская больница № 5 г. Николаева — 114 больных и 173 человека с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 1 больной и 5 с подозрением;

Николаевская центральная районная больница — 15 больных и 6 с подозрением;

Новоодесская центральная районная больница — 25 больных и 29 человек с подозрением;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 5 больных и 6 с подозрением;

Доманевская центральная районная больница — 16 больных и 22 человека с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 33 больных и 13 человек с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница — 5 больных и 9 с подозрением.

Напомним, что 18 декабря в Николаеве на территории городской больницы № 5 открыли модульный госпиталь для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями.