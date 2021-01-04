Исследователи Билькентского университета в Турции объявили о создании крайне точного экспресс-теста на коронавирус. Он, по словам разработчиков, дает результат с точностью 99% в течение 10 секунд.
Об этом сообщает Hromadske.
Разработкой теста в течение семи месяцев (с момента обнаружения первых людей из COVID-19 в Турции) занимался Национальный центр исследования нанотехнологий Билькентского университета, как сообщает пресс-служба учреждения.
Тест-система турецких исследователей под названием «Diagnovir» определяет наличие коронавируса по образцу слюны, взятой из полости рта. Наличие патогена выявляет специальный биосенсор, который в случае положительного результата подсвечивается. Эта разработка не нова: в 2019 году ученые в Южной Корее разработали аналогичную тест-систему для выявления вируса, вызывающего MERS.
По мнению ученых Билькентского университета, у их тест-системы есть ряд преимуществ по сравнению с нынешними распространенными методами определения коронавируса. Так, в отличие от ПЦР-тестирования, не нужно брать мазок из носа, что может вызвать дискомфорт у людей. Кроме того, результаты ПЦР-теста поступают с задержкой в среднем в один день.
Действенность своей тест-системы разработчики оценили на основе предыдущих клинических испытаний. Теперь они планируют получить разрешение на ее использование и массовое производство у турецкого медицинского регулятора; по оценкам, на это может уйти до двух месяцев.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
Исследователи Билькентского университета в Турции объявили о создании крайне точного экспресс-теста на коронавирус. Он, по словам разработчиков, дает результат с точностью 99% в течение 10 секунд.
Об этом сообщает Hromadske.
Разработкой теста в течение семи месяцев (с момента обнаружения первых людей из COVID-19 в Турции) занимался Национальный центр исследования нанотехнологий Билькентского университета, как сообщает пресс-служба учреждения.
Тест-система турецких исследователей под названием «Diagnovir» определяет наличие коронавируса по образцу слюны, взятой из полости рта. Наличие патогена выявляет специальный биосенсор, который в случае положительного результата подсвечивается. Эта разработка не нова: в 2019 году ученые в Южной Корее разработали аналогичную тест-систему для выявления вируса, вызывающего MERS.
По мнению ученых Билькентского университета, у их тест-системы есть ряд преимуществ по сравнению с нынешними распространенными методами определения коронавируса. Так, в отличие от ПЦР-тестирования, не нужно брать мазок из носа, что может вызвать дискомфорт у людей. Кроме того, результаты ПЦР-теста поступают с задержкой в среднем в один день.
Действенность своей тест-системы разработчики оценили на основе предыдущих клинических испытаний. Теперь они планируют получить разрешение на ее использование и массовое производство у турецкого медицинского регулятора; по оценкам, на это может уйти до двух месяцев.