Разработкой теста в течение семи месяцев (с момента обнаружения первых людей из COVID-19 в Турции) занимался Национальный центр исследования нанотехнологий Билькентского университета, как сообщает пресс-служба учреждения.

Тест-система турецких исследователей под названием «Diagnovir» определяет наличие коронавируса по образцу слюны, взятой из полости рта. Наличие патогена выявляет специальный биосенсор, который в случае положительного результата подсвечивается. Эта разработка не нова: в 2019 году ученые в Южной Корее разработали аналогичную тест-систему для выявления вируса, вызывающего MERS.

По мнению ученых Билькентского университета, у их тест-системы есть ряд преимуществ по сравнению с нынешними распространенными методами определения коронавируса. Так, в отличие от ПЦР-тестирования, не нужно брать мазок из носа, что может вызвать дискомфорт у людей. Кроме того, результаты ПЦР-теста поступают с задержкой в среднем в один день.

Действенность своей тест-системы разработчики оценили на основе предыдущих клинических испытаний. Теперь они планируют получить разрешение на ее использование и массовое производство у турецкого медицинского регулятора; по оценкам, на это может уйти до двух месяцев.