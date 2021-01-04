Пляж популярного курорта Кута на западе острова Бали после шторма 1 января оказался практически полностью покрыт пластиком.



Как пишет Meduza со ссылкой на местные СМИ, чтобы очистить этот и соседние пляжи правительству пришлось привлечь полицию и военных.

В общей сложности оттуда вывезли более 30 тонн мусора, из которых две трети составили пластиковые отходы.

Индонезия, которой принадлежит курортный остров, - один из мировых лидеров по пластиковому мусору: ежегодно в реки и в океан там сбрасывается до 200 тысяч тонн пластика.

Ранее сообщалось, что в верхних слоях Атлантического океана на глубине до 200 м плавает 12-21 миллионов тонн пластикового мусора.