Правительство Израиля одобрило использование на территории страны вакцину от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna.

Об этом говорится в сообщении компании.

Данная вакцина является уже второй, одобренной на территории Израиля

— Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки. Я хочу поблагодарить министерство здравоохранения Израиля за усилия, поскольку их команда неустанно работала вместе с нашей, чтобы своевременно дать разрешение на поставку вакцины. Мы надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы наша вакцина получит разрешение и на других рынках, — сообщили в компании Moderna.