Правительство Израиля одобрило использование на территории страны вакцину от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna.
Об этом говорится в сообщении компании.
Данная вакцина является уже второй, одобренной на территории Израиля
— Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки. Я хочу поблагодарить министерство здравоохранения Израиля за усилия, поскольку их команда неустанно работала вместе с нашей, чтобы своевременно дать разрешение на поставку вакцины. Мы надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы наша вакцина получит разрешение и на других рынках, — сообщили в компании Moderna.
Израиль готов закупить 6 миллионов доз вакцины Moderna. Поставки должны начаться в ближайшие дни.
Ранее страна также одобрила использование вакцины компаний Pfizer/BioNTech. В данный момент Израиль вакцинировал более 13% населения.
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Правительство Израиля одобрило использование на территории страны вакцину от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna.
Об этом говорится в сообщении компании.
Данная вакцина является уже второй, одобренной на территории Израиля
— Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки. Я хочу поблагодарить министерство здравоохранения Израиля за усилия, поскольку их команда неустанно работала вместе с нашей, чтобы своевременно дать разрешение на поставку вакцины. Мы надеемся, что в ближайшие дни, недели и месяцы наша вакцина получит разрешение и на других рынках, — сообщили в компании Moderna.
Израиль готов закупить 6 миллионов доз вакцины Moderna. Поставки должны начаться в ближайшие дни.
Ранее страна также одобрила использование вакцины компаний Pfizer/BioNTech. В данный момент Израиль вакцинировал более 13% населения.