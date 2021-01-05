Нобелевский лауреат премии мира британская активистка Мейрид Корриган выдвинула на ее получение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его бывшего информатора Челси Мэннинг и экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена.

Как передает Укринформ, об этом сообщабт ирландские СМИ.

В своем письме в Нобелевский комитет Мэйрид Корриган отметила, что «жизни, готовность к самопожертвованию и самоотверженность (троих номинируемых, — прим.) демонстрируют величие человеческого духа».

Корриган получила Нобелевскую премию мира в 1976 году за соучреждение организации «Сообщество мирных людей», деятельность которой способствовала мирному урегулированию конфликта в Северной Ирландии.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается Нобелевским комитетом людям и организациям, внёсшим выдающийся вклад в области укрепления мира.

Лица, награждённые Нобелевской премией мира, обладают правом выдвигать кандидатов на неё.

Как сообщал Укринформ, 4 января Лондонский суд отказал в экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ожидается, что Вестминстерский магистратский суд Лондона 6 января рассмотрит ходатайство защиты Ассанжа о его освобождении под залог.

США добиваются выдачи Британией Ассанжа по обвинению в незаконной публикации секретных материалов, в частности имен засекреченных источников, а также в сговоре с экс-аналитиком армии рядовым Челси Мэннинг в доступе к секретной информации.

Эдвард Сноуден в 2013 году передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. В США ему заочно предъявлены обвинения в шпионаже и похищении госсобственности.

Напомним, в 2019 году Нобелевский комитет Норвегии объявил лауреатом премии мира премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда за вклад в урегулирование конфликта с Эритреей.