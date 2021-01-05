В Ужгороде 20-летняя женщина родила сразу четверых младенцев. У счастливой мамы – трое сыновей и дочка. Малыши появились на свет с помощью кесарева сечения на 30-неделе беременности.

Вес новорожденных детей – от 1260 до 1460 граммов, как признаются врачи, такие роды в Ужгороде принимали впервые, сообщает Репортер.

20-летнюю маму зовут Лариса и она с Тячевского района. Так как у нее была многоплодная тяжелая беременность, то почти все 7 месяцев она находилась под присмотром медиков в Ужгородском роддоме. Сейчас молодая мама подбирает имена для своих малышей. После родов она чувствует себя удовлетворительно, а малышей поместили в палату интенсивной терапии.

Стоит отметить, что кесарево сечение проводили по авторской методике акушера-гинеколога Руслана Федько. Суть методики заключается в том, чтобы родоразрешение многоплодной беременности произошло без нарушения целостности околоплодных вод. Малыши с помощью этого метода рождаются в «рубашке» и это почти полностью исключает травматизацию центральной нервной системы. Особенно этот метод помогает при рождении недоношенных малышей – он является максимально бережным и экономным по отношению к хрупким организмам новорожденных.

Также при рождении четверни был использован еще один уникальный метод при операции кесарево сечение – после разреза происходит имитация естественных родов и малыши появляются на свет без помощи хирургов. В ужгородском роддоме такие роды назвали «настоящим высшим пилотажем и уникальной техникой в Восточной Европе».

— Уникальность этой операции в том, что третий плод в целом околоплодном пузыре был развернут из поперечного положения в ягодичное предлежание и, аналогично, рожденный в целом околоплодном пузыре - это мы делаем в Украине единственные. До сих пор такое еще никто не делал, - рассказал акушер-гинеколог Руслан Федько.

Ранее в Николаеве врачи в городском родильном доме №1 спасли жизнь 32-летней роженицы и ее новорожденного сына – женщину в медучреждение доставила бригада скорой помощи в тяжелом состоянии.