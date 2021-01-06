В университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета нарушили порядок вакцинации, внеся в список звезд и политиков. Они получили вакцину вместо медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает польский телеканал TVN24.

27 декабря в Польше, как и во всем ЕС, началась вакцинация населения от коронавируса. На первой стадии по плану должны вакцинировать так называемую “нулевую группу” — медицинских работников.

Однако всплыла информация о том, что вакцину получили некоторые люди, которые в эту группу не входят. Среди них были некоторые звезды и политики, в частности, бывший премьер-министр, а ныне евродепутат Лешек Миллер.

По словам Недзельского, это произошло из-за умышленного нарушения правил программы вакцинации в университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета. Таковы первые выводы инспекции, начатой в этот понедельник.

Люди, которые получили прививки вне очереди, были зарегистрированы как немедицинский персонал, работающий в больнице, говорит министр. Вакцинации этих людей была подготовлена заранее, однако пока непонятно кто именно изменил перечень. Сейчас предполагают, что работники вуза непричастны.

Относительно реакции самого университета, министр сообщил, что руководство вуза все время меняет свои показания о том, что произошло.

— В начале мы наблюдали за позицией ректора, профессора Збигнева Гационга, который сообщил нам, что ничего не знает о том, что происходит в одной из компаний, которая, конечно, принадлежит медицинскому университету. Сейчас мы видим публикации в СМИ и фотографии, а также заявления, например, Кристины Янди (польская актриса — ред.), которая заявила, что ректор прекрасно знал обо всей процедуре, — отметил Адам Недзельский.

университет должен вакцинировать 10 тысяч человек и изменение порядка вакцинации может подвергнуть опасности широкий круг лиц, которые в ней нуждаются.

Выявленные нарушения могут стать основанием для наложения на университет штрафа на сумму от 250 тысяч злотых (около 68 тысяч долларов).

— Это минимальное наказание, на которое может рассчитывать университетский клинический центр Варшавского медицинского университета при нарушении правил Национальной программы иммунизации, — сказал Адам Недзельский.

Министр отметил, что официальных инструментов, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые были вакцинированы вне очереди, нет. Но он обратил внимание на то, что некоторым из вакцинированных вне очереди хватило мужества признаться «с покаянием и смирением».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину.