Об этом сообщает AP.

Первыми вакцинацию должны пройти сотрудники домов престарелых и медики, работающие с больными COVID-19. Список людей, которые могут получить прививку, будет расширяться по мере появления новых препаратов.

Первой прививки получила 39-летняя медсестра из дома престарелых Санни Элкадири. Она рассказала, что согласилась на вакцинацию, как только ей это предложили, передает Reuters.

Напомним, 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.