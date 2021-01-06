Нидерланды стали последней страной Евросоюза, которая начала массовую вакцинацию против COVID-19. Делать первые прививки препаратом Pfizer / BioNTech в стране начали 6 января.
Об этом сообщает AP.
Первыми вакцинацию должны пройти сотрудники домов престарелых и медики, работающие с больными COVID-19. Список людей, которые могут получить прививку, будет расширяться по мере появления новых препаратов.
Первой прививки получила 39-летняя медсестра из дома престарелых Санни Элкадири. Она рассказала, что согласилась на вакцинацию, как только ей это предложили, передает Reuters.
Напомним, 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
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Нидерланды стали последней страной Евросоюза, которая начала массовую вакцинацию против COVID-19. Делать первые прививки препаратом Pfizer / BioNTech в стране начали 6 января.
Об этом сообщает AP.
Первыми вакцинацию должны пройти сотрудники домов престарелых и медики, работающие с больными COVID-19. Список людей, которые могут получить прививку, будет расширяться по мере появления новых препаратов.
Первой прививки получила 39-летняя медсестра из дома престарелых Санни Элкадири. Она рассказала, что согласилась на вакцинацию, как только ей это предложили, передает Reuters.
Напомним, 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.