Министерство здравоохранения разработало Порядок привлечения врачей-интернов к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни. Проект приказа направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Согласно проекту, к выполнению мероприятий привлекается врач-интерн, который предоставил письменное согласие (в произвольной форме) учреждению здравоохранения, которое является базой стажировки врача-интерна.
Врачи-интерны могут оказывать медицинскую помощь согласно специальности, указанной в дипломе о ранее полученной образовательной степени, и под руководством врача, который имеет сертификат «врача-специалиста» по конкретной врачебной специальности.
Врачи-интерны, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи с целью противодействия COVID-19, могут осуществлять:
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможной подпольной COVID-вакцинации препаратами неизвестного происхождения.
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Министерство здравоохранения разработало Порядок привлечения врачей-интернов к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни. Проект приказа направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Согласно проекту, к выполнению мероприятий привлекается врач-интерн, который предоставил письменное согласие (в произвольной форме) учреждению здравоохранения, которое является базой стажировки врача-интерна.
Врачи-интерны могут оказывать медицинскую помощь согласно специальности, указанной в дипломе о ранее полученной образовательной степени, и под руководством врача, который имеет сертификат «врача-специалиста» по конкретной врачебной специальности.
Врачи-интерны, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи с целью противодействия COVID-19, могут осуществлять:
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможной подпольной COVID-вакцинации препаратами неизвестного происхождения.