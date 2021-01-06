Министерство здравоохранения разработало Порядок привлечения врачей-интернов к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни. Проект приказа направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, к выполнению мероприятий привлекается врач-интерн, который предоставил письменное согласие (в произвольной форме) учреждению здравоохранения, которое является базой стажировки врача-интерна.

Врачи-интерны могут оказывать медицинскую помощь согласно специальности, указанной в дипломе о ранее полученной образовательной степени, и под руководством врача, который имеет сертификат «врача-специалиста» по конкретной врачебной специальности.

Врачи-интерны, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи с целью противодействия COVID-19, могут осуществлять:

отбор образцов материалов для исследования методом полимеразной цепной реакции;

определение лиц, которые имели контакт с больными COVID-19;

наблюдение за лицами, имевшими контакт с больными COVID-19;

контроль текущего состояния пациента с легкой формой COVID-19 и контактных лиц

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможной подпольной COVID-вакцинации препаратами неизвестного происхождения.