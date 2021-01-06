Федеральное правительство Германии поддержало законодательную норму о гендерной квоте в правлениях крупных компаний. Это решение еще должен поддержать парламент (бундестаг).

Об этом сообщает DW.

Так, если в правлении компании есть трое или больше членов, по меньшей мере одну из должностей должна занять женщина. Если же речь идет о компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, то женщин в правлении должно быть не менее 30%.

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Франциска Гиффай поддержала это нововведение, отметив, что высококвалифицированные женщины «обогащают профессиональную и экономическую жизнь».

Министр юстиции Кристина Ламбрехт считает, что женщины на руководящих должностях смогут «создать там позитивную атмосферу, стать примером для других женщин и способствовать их продвижению по карьерной лестнице».

Чтобы этот закон заработал, его еще должен принять парламент.

Германия, которая является первой экономикой ЕС, в вопросе представительства женщин в руководстве крупных компаний идет среди последних в Европе. Так, в рейтинге, который был составлен на основе представительства женщин в топ-50 крупнейших компаний страны, ФРГ разделяет с Хорватией 24-е место.

В то же время лидируют страны Восточной Европы, в частности, первые пять мест за Румынией, Эстонией, Литвой, Болгарией и Латвией.



